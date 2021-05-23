قام رئيس حي البساتين، اللواء أحمد عبد الجواد، بالتخفي ودخول عدد من الكافيهات، للتأكد من التزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت التجربة عن غلق وتشميع 6 كافية ومركز صيانه وتم التحفظ على 150 شيشه وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وتعد هذه تجربة جديدة في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم لتحقيق نهج الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات محافظ القاهرة.

جاء ذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق و قسم شرطة البساتين والمتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات، حيث تم مرور الحملة بشارع ٣٠٦ وشارع النصر وشارع وشارع الخمسين بزهراء المعادي والحي الإيطالي وشارع الشطر الثالث عشر وتم غلق وتشميع 6 كافية ومركز صيانة، وتم التحفظ على 150 شيشة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.