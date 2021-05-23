جدل في الولايات المتحدة بسبب عملية وحشية للشرطة ضد أحد السود في 2019

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أثارت معلومات أعلنت عن عملية وحشية للشرطة ضد رجل أسود بولاية لويزيانا الأمريكية عام 2019 ضجة كبيرة في الولايات المتحدة.

ونشرت الشرطة في الولاية مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) تسجيلات فيديو من كاميرات الجسد الملتصقة بالضباط المتورطين وتسجيلات سيارات الشرطة التي كانت مشاركة في العملية.

وأظهرت التسجيلات أن ضباط الشرطة أخذوا الأمريكي من أصل أفريقي رونالد جرين من سيارته خلال عملية ليلية ووضعوه على الأرض بوحشية وقيدوه وهو مستلق على بطنه.

وتوفي الرجل البالغ من العمر 49 عاما في تلك الليلة.

وما تزال التحقيقات جارية لاستجلاء الظروف الدقيقة التي أحاطت بملابسات العملية.

وكانت قد نشرت مقتطفات من تسجيلات الفيديو التابعة للشرطة خلال الأيام القليلة الماضية في وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال قائد شرطة لويزيانا لامار ديفيس إن اللقطات التي تم نشرها الآن هي كل اللقطات المتاحة لدى المؤسسة الشرطية عن العملية.

ووعد ديفيس الذي شغل منصبه هذا منذ أكتوبر الماضي بتوضيح الملابسات بشكل كامل.

وتظهر مقاطع الفيديو كيف قام أفراد الشرطة المشاركون باستخدام المسدس الصاعق ضد جرين في تلك الليلة بينما كان لا يزال في سيارته.

وفي المقاطع يمكن سماع صوت جرين عدة مرات وهو يقول: "أنا خائف".

وفي النهاية أخرجه أفراد الشرطة من السيارة وقيدوا يديه وقدميه.

وفي وقت لاحق حاول جرين أن ينقلب على جانبه إلا أن أحد الضباط أوقفه بالضغط على قدمه نحو الأرض.

ويمكن رؤية أحد الضباط وهو يسحب قدم جرين على الأرض.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، بما فيها نيويورك تايمز، أن الشرطة أبلغت أسرة جرين في البداية أنه توفي في حادث أثناء مطاردة مع الشرطة.

ويتهم أقارب جرين الشرطة بالتستر على قتله ، وشرعوا في اتخاذ إجراءات قانونية.