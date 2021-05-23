وكيل صحة الدقهلية: نتواصل مع الوزيرة لتعميم الزيارة الإلكترونية لمرضى العزل وأسرهم

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية، إن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، تعقد اجتماعات يومية؛ للتأكد من خدمة مرضى كورونا بالشكل الملائم، عبر توفير الأدوية والمستلزمات والأدوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، صباح الأحد، أن العاملين بمستشفى ميت غمر المركزي لاحظوا الأثر السلبي للعزل على عملية شفاء المريض، لافتًا إلى اقتراحهم تنفيذ شبكة للتواصل بين المرضى وذويهم عبر شاشات تليفزيونية مركبة بوحدات العزل وأماكن تواجد أهالي المرضى.

وذكر أنه سيعرض تعميم المنظومة بباقي المستشفيات على وزيرة الصحة، قائلًا إن الفكرة ترفع الروح المعنوية وتحقق الدعم النفسي للمريض بشكل كبير، ومن الممكن أن تعجل معدلات الشفاء.

وأكد وكيل صحة الدقهلية أن الوزيرة تدعم المنظومة بشكل كبير، مضيفًا أن المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة في علاج كورونا والأكسجين يصل إلى شهرين.

وأعلنت مديرية الصحة في الدقهلية، أمس السبت، تفعيل «وحدة الزيارة الإلكترونية والدعم النفسي لمرضى عزل كورونا»، من خلال شاشات عرض خارجية للتواصل بين مرضى العزل وذويهم بمستشفى ميت غمر المركزي.