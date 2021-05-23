صحيفة سعودية: دعم المملكة للقضية الفلسطينية مستمر ومتواصل بلا انقطاع

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية مستمر ومتواصل بلا انقطاع، حتى يحقق الفلسطينيون تطلعاتهم كاملة في بناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.. موضحة أن قضية فلسطين من الثوابت الرئيسة للسياسة السعودية منذ تأسيسها.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "رسالة مهمة" - إلى أن المملكة استثمرت ثقلها ومكانتها الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه، للضغط على إسرائيل لوقف مجازرها ضد شعب فلسطين الأعزل.. مشيدة بدعوة المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ واستثنائي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، وهو ما شكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي للرضوخ أمام العالمين العربي والإسلامي لوقف إطلاق النار في القطاع؛ وهو الموقف الذي رحبت به المملكة كثيراً، وأشادت خلاله بالجهود التي بذلتها مصر وبقية الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

وشددت "الرياض" على أن المملكة لن يهدأ لها بال ولن تتوقف عن مساعيها وجهودها الدبلوماسية ودعمها المادي والمعنوي حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم المسلوبة، ويقيمون دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصاله هاتفياً بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عقب وقف إطلاق النار.