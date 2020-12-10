وصول دفعة جديدة من لقاح فايزر المضاد لكورونا إلى كوريا الجنوبية

وصلت دفعة جديدة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس كورونا المستجد مكونة من نحو 438 ألف جرعة اليوم الأحد، إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أن الدفعة الجديدة هي جزء من حوالي 66 مليون جرعة لقاح تعاقدت كوريا الجنوبية على شرائها بشكل مباشر مع شركة (فايزر) الأمريكية للأدوية، مشيرة إلى أن البلاد ستتسلم 7 ملايين جرعة لقاح خلال النصف الأول من العام الجاري بموجب العقد.

وأوضحت الإذاعة أنه بوصول هذه الشحنة يكون قد وصل إجمالي 3.75 مليون جرعة لقاح إلى البلاد، بالإضافة إلى دفعة أخرى مكونة من 3.25 مليون جرعة من المقرر أن تصل إلى كوريا الجنوبية بحلول نهاية الشهر المقبل.

يذكر أنه يتم إعطاء لقاحات (فايزر) في كوريا الجنوبية لكبار السن البالغين من العمر 75 عاما فيما فوق، وكذلك المرضى والعاملين في مراكز الرعاية الصحية للمسنين.