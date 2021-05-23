تعاون أكاديمي بين مصر وإسبانيا في مجال البورصة والأسواق المالية

تنطلق فعاليات الدورة الأولى من برنامج ماجستير الأسواق المالية، اليوم، في القاهرة، وذلك في إطار التعاون بين معهد دراسات الأسواق المالية في إسبانيا (IEB)، ومعهد الخدمات المالية (FSI)، التابع لهيئة الرقابة المالية في مصر، وجامعة القاهرة.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الأحد، وقعت FSI وIEB اتفاقية تشمل 3 دورات للحصول على درجة الماجستير، في إطار مشروع الغرض منه المساهمة في تأهيل المجتمع المالي في مصر، ومن المقرر أن يشارك في الدورة الأولى 22 متخصصًا.

يتمتع ماجستير IEB في الأسواق المالية بأكثر من 30 عامًا من الخبرة ودرسه أكثر من ألف طالب. البرنامج إلزامي ويستهدف المتخصصين في الأسواق المالية: البنوك ومديري الصناديق والوحدات المصرفية الخاصة والإدارات المالية لشركات التأمين والشركات الكبرى.

حصل البرنامج على جائزة أفضل ماجستير في الدراسات المالية في إسبانيا عامي 2019 و2020، وسيتم تدريسه بشكل أساسي حضوريا في القاهرة، مع عدد من المحاضرات عن طريق البث المباشر، بالإضافة إلى إقامة لمدة أسبوعين في مدريد.

وسوف تقوم هيئة التدريس المكونة من 10 أساتذة من IEB بالتدريس في القاهرة.

ويعد IEB مركزًا جامعيًا للتعليم العالي وكلية لإدارة الأعمال، وهي مؤسسة أكاديمية رائدة في التدريب المالي، تأسست عام 1989، ومتصلة أكاديمياً بكلا من جامعتي كومبلوتنسي والملك خوان كارلوس الأول في مدريد، وتحت رعاية بورصة مدريد، وتمتد خبرتها لأكثر من 30 عامًا، تم خلالها تدريب أكثر من 100 ألف طالب ومتخصص.