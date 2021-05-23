جامعة مطروح: تنظيم دورة تدريبية في الإرشاد النفسي لـ50 إمام مسجد

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن كلية التربية بجامعة مطروح، نظمت دورة تدريبية في الإرشاد النفسي لخمسين إمام مسجد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام؛ بهدف الاستفادة من خبرة الجامعات المصرية في مختلف المجالات،في إطار تفعيل برتوكول التعاون بين الجامعة ومديرية الأوقاف.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الندوة هي أولى فعاليات الدورة الرابعة التي تنعقد وفق هذا البرتوكول، وتناولت الإرشاد النفسي المعرفي والسلوكي ودوره في حل مشكلات المجتمع، من خلال التعريف بمفهوم الإرشاد النفسي، أهدافه، دوره في حل المشكلات مثل العنف، التطرف، والأفكار اللاعقلانية.

وكذلك تناولت الندوة التعريف بسيكولوجية الاتصال الاجتماعي والإنساني، أهدافه، أشكاله، وأهميته في تحقيق التماسك الاجتماعي.