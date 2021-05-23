أكّد الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المجلس القومي للبحوث سابقًا أن مرض الفطر الأسود لم يتم رصده في مصر حتى الآن، مشككا في رواية شقيق الفنان سمير غانم بأنه توفي مصابًا بهذا المرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء السبت، إن شقيق سمير غانم ليس طبيبًا ليشخص المرض، لافتًا إلى أن الفنان الراحل إذا كان قد أصيب بالفعل بالمرض لكانت وزارة الصحة قد أعلنت الأمر.

وأضاف الناظر أنّ وزارة الصحة أصدرت بيانًا نفت فيه بشكل واضح ظهور مرض الفطر الأسود، ما يعني أن سمير غانم لم يمت بهذا المرض.

وأوضح أنّ الفطر عندما يصيب الشخص فيكون قادرًا على إصابة أكثر من عضو في الجسم، مشيرًا إلى أنّه إذا أصاب الجلد فإنه يظهر على هيئة بثور أو حبوب أو قرح، لكن يكون الجلد قد تعرض لجلد أو حرق فيأتي عليه الفطر.

وأشار إلى أن الفطر قد يصيب الأغشية المخاطية ويؤدي إلى حدوث التهاب، وقد يصيب الأنف من الداخل ويتبع ذلك التهاب شديد أيضًا.

وكانت أنباءٌ قد تم تداولها على مدار الساعات الماضية، تحدّثت عن أنّ الفنان الراحل سمير غانم توفي متأثرًا بإصابته بعدوى الفطر الأسود، في أعقاب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

يأتي هذا فيما أفاد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان الدكتور محمد عبد الفتاح في تصريحات لـ"الشروق"، بأنه لم يتم تسجيل الوزارة حتى الآن أي حالة إصابة بالفطر الأسود لمرضى كوفيد -19.