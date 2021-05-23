وزير شؤون القدس: نتطلع لدور مصري يمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية

شدد وزير شؤون القدس فادي الهدمي على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، عبر تاريخ حافل من العطاء والتضحيات.

وثمّن عدنان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء السبت، الجهود المصرية الأخيرة التي توجت مؤخرًا بالتوصل إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار، بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة استمر 11 يومًا.

وأضاف أن الدور المصري كان حاضرًا وفاعلًا على الأرض من خلال عملية دبلوماسية ناجزة، إلى جانب جهود إغاثية فيما يتعلق بإخلاء الجرحى ونقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أنّ الدبلوماسية المصرية تلعب دورًا مهمًا في أزمة القدس وتحديدًا حي الشيخ جراح الذي يتعرض مواطنوه لعمليات طرد من قِبل المستوطنين، واصفًا الدور المصري في هذا الإطار بأنه موقف عروبي داعم للشعب الفلسطيني.

وأعرب الهدمي عن تطلعه لعملية سلمية تعطي للفلسطينيين حقهم، وذلك من خلال أن تكون لهم دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس، متطلعًا لأن تلعب مصر ودول الرباعية الدولية دورًا في تمهيد الطريق أمام إحقاق الحق الفلسطيني.

وأوضح الوزير أن هناك حالة من التغير لدى الشعوب على مستوى العالم باتت داعمة للحق الفلسطينية وإقامة دولة بحدود الرابع من يونيو لعام 1967، وتكون عاصمتها القدس، غير أنه أشار إلى أن هناك أحزابًا أوروبية قد لا تكون مناصرة للفلسطينية، لكنه أكد أن الجماهير بإمكانها الضغط على حكومتها من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وبفضل جهود مصرية حظيت بإشادة واسعة إقليميًا ودوليًا، توقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءًا من الساعة الثانية من فجر أمس الجمعة، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال وفدين أمنيين إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لدعم وقف إطلاق النار.

ويتابع حاليًّا الوفدان المصريان إجراءات تنفيذ الهدنة والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.