مسلمون في كوريا الجنوبية ينظمون وقفة استنكارية للغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة

نظمت مجموعة من الجالية العربية والمسلمين من مختلف الجنسيات في كوريا الجنوبية وقفة احتجاجية على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتجمع عشرات من المتظاهرين في حي إيتوان الذي يوجد فيه المسجد الإسلامي الوحيد في سيئول مساء السبت.

وكانوا يرفعون لافتات مكتوب عليها عبارات "إسرائيل مجرمة، إسرائيل إرهابية، إسرائيل تقتل المدنيين، تحيا فلسطين، النصر لفلسطين، أين حقوق الإنسان"، باللغتين الإنجليزية والكورية.

وقال أبو عجور من مصر الذي نظم هذه الوقفة إنه وزملاؤه من العرب والمسلمين من الدول الأخرى خططوا لإقامة الوقفة لإخبار العالم بأن "إسرائيل إرهابية وهي تقتل المدنيين واستولت على أراضي الشعب الفلسطيني". كما تهدف الوقفة لـ"تحريك الرأي العام العالمي وجماعات مناصرة حقوق الإنسان تجاه حق الفلسطينيين".

وأضاف " نريد توصيل رسالة أننا لن نضيع ولن نتهاون ولن نتأخر في حماية المسجد الأقصى بأرواحنا وأموالنا وأهلينا ".