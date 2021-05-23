جمهورية التشيك تسمح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة واستئناف الحفلات الموسيقية الشهر المقبل

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد إن إنه سيتم السماح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة في جمهورية التشيك اعتبارا من 14 يونيو، حيث أعلن عن خطط لتخفيف قواعد احتواء فيروس كورونا.

وفي الوقت الحالي، يسمح فقط بتناول الطعام في الأماكن المكشوفة في الدولة العضو في في الاتحاد الأوروبي.

كما أشار بابيس إلى أنه اعتبارا من منتصف يونيو، يمكن أن تسمح الدولة بإقامة حفلات موسيقية وعروض مسرحية يحضرها ألفا مشاهد في الأماكن المفتوحة والمكشوفة وما يصل إلى ألف مشاهد في الأماكن المغلقة والمفطاة . وسيرتفع عدد المشاهدين إلى 5 آلاف وألفين على التوالي اعتبارا من بداية يوليو.

وأوضح بابيس أن الاستراتيجية قد تشمل أيضًا إجرا اختبار إلزامي لفيروس كورونا بعد العودة من قضاء إجازة في الخارج، من أجل منع دخول السلالات المتحورة من الفيروس.

وأضاف بابيس إن استراتيجية الحكومة لاحتواء فيروس كورونا وخطط تخفيف القيود ستتم مناقشتها بشكل أكبر غدا الاثنين.

وبينما تجاوزت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 7ر10 مليون نسمة 30 ألف حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، أمس السبت، فقد تحسنت أعداد الحالات بشكل كبير مؤخرًا.