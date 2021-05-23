الأقصر تواصل حملاتها لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية والمقاهي

واصلت محافظة الاقصر حملاتها المكثفة بمختلف المدن للتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر ، بأن المحال التجارية والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، انتظمت فى تطبيق مواعيد الغلق في تمام التاسعة مساءً، وذلك بجميع أنحاء مدينة الأقصر بالكامل فى المواعيد المحددة.

كما قاد رئيس مدينة الأقصر، مساء اليوم السبت، حملة نظافة شاملة بمنطقة حي شمال استهدفت منطقة التلة أمام مقر البعثة الفرنسية والمركز الحضري للمرأة وداخل ساحة معبد الكرنك والمناطق المحيطة به.

وخلال الحملة تمكن قطاع النظافة من رفع ٩ أطنان من القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بجانب تفريغ جميع الحاويات بالحي.

وفي سياق متصل أكد "لطفي" أنه لرفع كفاءة الإضاءة بمعبد الكرنك تم تكليف رئيس حي شمال بتغيير وتركيب ١٠٠ كشاف جديد بساحة المعبد، وأنه سيجرى العمل من صباح باكر الأحد .

فيما قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، والنقيب عادل عامر طوسن رئيس نقطة شرطة العديسات بحري، مساء اليوم السبت، حملة موسعة داخل مدينة الطود لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء الكمامة، و محضر اشغال طريق، و٣ محاضر نظافة.

وأشار رئيس مركز ومدينة الطود، إلى أن هناك التزاما من أصحاب المحال والمقاهى والأنشطة الأخرى المدرجة بتوقيت الغلق، في تمام الساعة الـ٩ مساءً وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه أوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر انه شنت السلطات المحلية لمركز و مدينة الزينية بقيادة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية حملة مكبرة، وأسفرت عن تحرير ٤ محاضر إشغال طريق، و ٥ محاضر عدم ارتداء كمامة و تم الالتزام من قبل المواطنين بقرار الغلق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى السياق نفسه جار العمل فى رفع التراكمات من الطريق الجانبية لخط السكة الحديدية تمهيداً لرصف الطريق على مسافة ٧ كيلومرات بدءاً من طريق محور شمال الاقصر حتى كوبرى العشى الجديد.

كما تم إزالة حالة تعد على أرض زراعية فى المهد على مساحة قيراط بقرية الصعايدة بالتنسيق مع رئيس قرية الصعايدة و سعيد خليل رئيس قرية الصعايدة ورئيس الوحدة الزارعية بالقرية مهندس جامع احمد حسن واشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

وصرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت، بأنه تم تنفيذ القرار بالمركز والقرى التابعة له وغلق المحال فى تمام التاسعة .

واشار عاشور إلى أن جميع المحلات انتظمت فى مواعيد الغلق طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمدينة والقرى بالكامل فى المواعيد المحددة ، فيما تم ضبط ١٣ مواطنا غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى.

واكد عاشور انه تم تشميع وإغلاق قاعة أفراح سبق وتم تشميعها لمخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم استيفاء شروط الحماية المدنية.

كما شدد على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بكافة المواطنين التعاون والالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الواردة حرصا على سلامتهم.