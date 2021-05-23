ولي عهد أبوظبي يخصص 6 ملايين درهم لشراء الكتب لصالح مكتبات المدارس

وجه محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص 6 ملايين درهم لشراء مجموعة قيمة من الكتب والمراجع والمواد التعليمية ضمن 500 ألف عنوان ستطرح للبيع في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021.



وسيتم توزيع الكتب المشتراة على مكتبات مدارس الدولة؛ وذلك دعما لقطاع التعليم وإثراء للمراجع وسبل تحصيل العلوم والمعارف المتاحة أمام جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.



وقال حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم في تصريح نشرته وكالة أنباء الأمارات: "إن دعم الكتاب هو دعم للعقول التي تمثل الركيزة الأساسية في نهضة أي دولة. ومن هنا، فإننا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا الدعم الذي من شأنه تعزيز المسيرة المعرفية والثقافية لجميع الطلبة من خلال إتاحة مجموعة واسعة ومتنوعة من أحدث الإصدارات الأدبية التي يعرضها معرض أبوظبي الدولي للكتاب لتكون بين متناول أيديهم، كما أنها ستسهم وبشكل كبير في توسيع مداركهم وإطلاعهم على الحضارات والثقافات المختلفة لتصقل مهاراتهم وتضيف لخبراتهم التي يكتسبونها على مدار رحلتهم التعليمية".



وثمن محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، المنحة التي تعكس رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الهادفة إلى تقديم الدعم والمساعدة لجميع القطاعات الحيوية في الدولة لا سيما وأنها تتزامن مع إعلان إعفاء دور النشر من دفع الرسوم الأجنحة المستحقة عن مشاركاتها في فعاليات الدورة الحالية من المعرض.



وقال: "نؤكد حرصنا على البدء بالتعاون الفوري مع وزارة التربية و التعليم لاختيار العناوين التي تلبي تطلعات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وتزويد مكتبات المدارس بأحدث وأهم الإصدارات الأدبية والعلمية والثقافية والتعليمية بما يسهم في تحفيز الجميع على القراءة واكتشاف حضارات وثقافات متنوعة، بما يتماشى مع رؤية سموه لتشجيع الطلاب على القراءة، وجعل الكتاب والقراءة والتعلم واكتشاف المعرفة من أولويات أفراد مجتمع دولة الإمارات".



ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، أحد أهم الأحداث الثقافية على المستويين المحلي والإقليمي ويُعد منصة رائدة لدعم قطاع النشر، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الدول، وتوسيع نطاق نشر الناتج الإبداعي والأدبي العربي من خلال تطوير أحدث الوسائط التكنولوجية مثل الكتاب المقروء والمسموع.



ويواصل المعرض دوره المحوري في تقوية صلة المجتمع بالكتاب وكونه نقطة هامة لالتقاء القراء ورواد المعرفة، وإضافة قيمة للمشهد الحضاري والإنساني على المستويين المحلي والعالمي.