وزير الخارجية الأمريكي: إيران لا تزال منخرطة في دعم جماعات إرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إن بلاده لم تر حتى الآن ما إذا كانت إيران جاهزة وعلى استعداد لفعل ما هو مطلوب للامتثال للالتزامات النووية أم لا.

وأوضح بلينكن في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد أن واشنطن تريد في البداية إعادة إيران أمام التزاماتها فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وفيما بعد سيتم التعامل مع بقية الملفات العالقة مع طهران، منوها إلى أن إيران لا تزال منخرطة في دعم جماعات إرهابية.

من جانب آخر، أكد بلينكن أن واشنطن لا تزال بانتظار "معرفة ما إذا كانت كوريا الشمالية تريد الانخراط في الدبلوماسية أم لا".

وأضاف أن برنامج التسلح النووي في كوريا الشمالية، يزيد خطورة مع الوقت، ولكن حاليا يتم إعادة تقييم لهذا الملف، ويتم التشاور أيضا مع الحلفاء في المنطقة.