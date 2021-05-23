يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة والنصف مساء غد الاثنين، بقاعة زياد بكير، أولى المعارض الفردية للفنان الشاب أحمد مرسي، الذي يقام تحت عنوان "انعكاسات ذات ظل".

ويقدم الفنان 50 لوحة رسم مستخدما القلم الجاف الأسود أو الملون.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد مرسي، من مواليد عام 1980 وتخرج في كلية الفنون الجميلة قسم الديكور، شعبة ديكور مسرح وسينما في عام 2003، وشارك الفنان في العديد من المعارض الجماعية مع مجموعة اللقطة الواحدة وأغلب أعماله تتبع المدرسة السريالية.

ويستمر المعرض حتى الأحد 30 مايو الجاري.