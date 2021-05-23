وزير الصحة الكويتي يؤكد أهمية اجتماع وزراء الصحة العرب لتعزيز قدرات النظم الصحية

أكد وزير الصحة الكويتي الشیخ الدكتور باسل الحمود الصباح، أھمیة الاجتماع الوزاري لوزراء الصحة العرب للتنسیق وتبادل الخبرات بین وزارات الصحة بالدول العربیة بما یعزز قدرات النظم الصحیة فیھا للتصدي للتحدیات المختلفة ویدعم الخطط والبرامج التنمویة ذات العلاقة بالصحة.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن ذلك جاء خلال مشاركة وزير الصحة الكويتي في الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الصحة العرب بدورته الـ55 الذي عقد الیوم الأحد، عبر تقنیة الاتصال المرئي.



وقال الوزير الكويتي إن وزراء الصحة العرب ناقشوا خلال اجتماعهم العدید من الموضوعات أبرزھا مشروع الاستراتیجیة العربیة وإجراءات التصدي لجائحة كورونا المستجد وآلیة الحصول على اللقاحات وضمان التوزیع العادل لھا على الدول العربیة.



وأضاف أن الاجتماع ناقش تقریرا عن الأحوال الصحیة بالأراضي الفلسطینیة المحتلة بما في ذلك القدس الشرقیة وبالجولان السورية المحتلة.



كما ناقشوا المجلس العربي للاختصاصات الطبیة والكلمة الموحدة التي ستلقى باسم وزراء الصحة العرب باجتماعات الدورة الـ74 لجمعیة الصحة العالمیة التي من المقرر أن تعقد (عن بعد) خلال الفترة من 24 مایو حتى 1 یونیو المقبل.



وأشار إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب ناقش خلال الاجتماع كذلك تشكیل المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب للعامین 2021-2022.