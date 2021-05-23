برلين: إلقاء القبض على مئات الأشخاص احتشدوا رغم حظر مظاهرتين لمناهضي سياسة مواجهة كورونا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مئات الأشخاص بعد حظر مظاهرتين كبيرتين لمناهضي سياسة الحكومة الألمانية في مواجهة كورونا ببرلين.

وقال تيلو كابليتس، متحدث باسم الشرطة في برلين، اليوم الأحد، إن هناك 300 حالة اعتقال معروفة حتى الآن تمت أمس السبت، واستدرك قائلا: "ولكن العدد يزداد دائما".

وبحسب الشرطة، كان هناك انتهاكات لحظر التظاهر وكان هناك أيضا أعمال شغب مع أفراد الشرطة، وكان هناك إصابات بين أفراد الشرطة.

وكان من شأن العملية الموسعة لقوات الأمن أمس السبت أن تحول دون تشكل مجموعات كبيرة رغم الحظر، وعلى الرغم من ذلك حدثت تجمعات أمس لمئات الأشخاص الذين يعارضون سياسة الدولة في مواجهة كورونا.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه تم حل تجمع احتجاجي بالقرب من قصر "بيلفو" الرئاسي ضم 300 شخص بسبب انتهاكات قواعد مواجهة كورونا، وقال عن استراتيجية الشرطة: "أظهرنا أننا نتعامل بسرعة كبيرة".

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا في ولايتي برلين وبراندنبورج أكدت مساء أول أمس الجمعة، حظر المظاهرتين، وأضحت أن الخبرات السيئة للفترة الماضية مع الدائرة المتوقعة للمشاركين من أتباع حركة "التفكير خارج الصندوق" والمعروفة أيضا باسم "التفكير الجانبي" تبرر فرضية أنه لن يتم الالتزام بالمعايير الصحية الضرورية في المناطق البارزة بالمدينة (التي تم التخطيط لتنظيم المظاهرات بها).

وكان تم الإعلان عن تلك المظاهرات تحت عنوان "لأجل السلام والحرية والحقوق الأساسية" في يومي السبت والأحد، وتم تسجيل 16 ألف شخص لها.

وبغض النظر عن قرار المحكمة، خططت الشرطة لعملية شرطية موسعة تضم نحو ثلاثة آلاف شخص من أفرادها.