نائب محافظ الوادى الجديد تتابع المشروعات التنموية بقرية بغداد بباريس

وجهت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية الجارية بعدد من المشروعات بقرية بغداد بمركز باريس، وذلك خلال جولتها بالمركز، يرافقها كمال إبراهيم رئيس المركز، وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتفقدت نائب المحافظ مشروع إنشاء دار حضانة بغداد المقامة على مساحة ٥٠٠ متر بمساهمة من مؤسسة "مصر الخير" لخدمة أبناء القرية، ومشروع إنشاء معهد بغداد الأزهري الذي يضم مراحل (ابتدائى- إعدادى) المقام على مساحة ٦ آلاف متر، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة تقدر بـ١٨ مليون جنيه.

ووجهت بتنجيل الملعب وزراعة أشجار بمحيط المعهد لإضفاء مظهر جمالي، وكلفت مديرية الشباب والرياضة بصيانة ملاعب مركز شباب القرية وتفعيل الأنشطة الرياضية بالمركز مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والاهتمام بتجميل وتشجير محيط المركز.