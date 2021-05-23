صابرين: سمير غانم قدم أول مشهد تراجيدي يوم وفاته

أكدت الفنانة صابرين أن الفنان الراحل سمير غانم قدم خلال مسيرة الفنية الكثير من الأعمال الفنية المليئة بالبهجة، وأن مهمته كانت إسعاد المشاهدين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء السبت، إن غانم لم يقدم مشهد تراجيدي خلال مسيرته الفنية الطويلة، لكن أكبر مشهد تراجيدي له كان يوم وفاته، وتحديدًا أثناء تشييع جثمانه.

وأضافت صابرين أن المشهد كان صعبًا للغاية، وأن ما ضاعف من هذه الصعوبات هو عدم وجود زوجته الفنانة دلال عبد العزيز وغيابها عن جنازته، مشددةً على أن هناك شعورًا مصريًا وعربيًا بأن رحيل سمير غانم هو خسارة كبيرة للغاية.

وأشارت إلى أنها قدمت الكثير من الأعمال الفنية مع سمير غانم، كما التقته في الكثير من اللقاءات والمناسبات الاجتماعية والإنسانية، لافتةً إلى أن الفنان الراحل امتاز بأنه كان مهمومًا بما يقدمه للجمهور.

وشددت على أنه حضوره دائمًا ما كان تغلب عليه خفة الدم والروح المصرية العفوية، موضحةً أنها لم ترَ أي فنان أو عامل في الوسط قدم أي شكوى من سمير غانم.

وتوفي الفنان القدير سمير غانم أمس الجمعة، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي.

وأمتع سمير غانم، الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.



