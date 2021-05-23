فنانة بريطانية ترسم لوحات لنساء قتلن على أيدي الرجال تكريما لهن

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قالت فنانة ترسم لوحات لنساء قتلن على يد رجال، إنها تريد من الأشخاص أن يتذكروا أن الضحايا "لسن مجرد أسماء".

وتعمل الفنانة والرسامة هيني بومونت 54 عاما، على إحياء ذكرى النساء اللواتي قتلن بين 11 مارس 2020 و11 مارس 2021 في بريطانيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت بومونت، وهي من لندن: "في اليوم العالمي للمرأة، قرأ جيس فيليبس، عضو البرلمان أسماء 118 امرأة قتلن على أيدي رجال في هذا العام".

وكجزء من حملة نحو تذكر وتكريم هؤلاء النساء، التزمت بومونت برسم كل واحدة منهن على مدار الأشهر القليلة المقبلة، وفقا للوكالة البريطانية.

وبدأ مشروع بومونت في مارس 2021، وتهدف إلى الانتهاء منه بحلول بداية تشرين أكتوبر.

يشار إلى أنه خلال الفترة بين عامي 2009 و2018، قتلت 1425 امرأة على أيدي رجال في المملكة المتحدة، وفقا لتقديرات منظمة "فيميسايد سينساس".