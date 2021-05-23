الشرطة الألمانية تتعرض لاعتداءات في حفل شارك فيه المئات في هايدلبرج

حضر مئات الأشخاص حفلا في قلب مدينة هايدلبرج جنوب غرب ألمانيا ليلة السبت/الأحد الماضية ووقعت خلاله أعمال شغب وتعدي على أفراد الشرطة.



وقال متحدث باسم الشرطة اليوم إن رئاسة الشرطة تحقق في الأحداث بوصفها تكديرا خطيرا للسلم العام.



وحسب بيانات الشرطة، فقد تجمع في مركز المدينة الكثير من الأشخاص في ساعات المساء الأولى ووصلت التجمع ذروته بمشاركة نحو 400 شخص في المدينة القديمة، وذلك قبل أن يتجمع ما يصل إلى 1000 شخص في مرج نيكارفيزه المطل على نهر نيكار، وتغير الوضع الهادئ مع اقتراب الوقت من منتصف الليل وتزايدت حالات السُّكْر والتعديات اللفظية بين المحتفلين.



وذكر المتحدث أنه عندما تدخلت الشرطة بعد مضي ساعة على منتصف الليل بسبب وجود معدات موسيقية، تعرض أفرادها للرشق بشكل مباشر بزجاجات من قبل مجهولين، وتلقت الشرطة تعزيزات من قوات أخرى أجبرت جزءا كبيرا من المحتفلين على مغادرة المكان.



وتابع المتحدث أن ما يتراوح بين 50 إلى 80 شخصا استمروا في المكان ورفضوا المغادرة حتى الساعة الثالثة فجرا ورشقوا أفراد الشرطة بزجاجات وأوقعوا أضرارا في مقاعد في المرج ومنصة بيع وخيمة لإجراء اختبارات كورونا.



وحسب البيانات، فقد أُصيب ثلاثة أفراد من الشرطة فيما وقعت أضرار لثماني سيارات تابعة للشرطة.



وعندما تمكنت الشرطة من وقف أعمال الشغب أخذت بيانات 67 شخصا والتحفظ على عشر سيارات، وانشأت الشرطة بوابة إلكترونية لتلقي بلاغات عن الجناة.