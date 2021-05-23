تواصل أعمال مشروع نورد ستريم 2 في المياه الألمانية

تواصل سفينة "فورتونا" الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر أعمالها في إطار مشروع نورد ستريم2 المثير للجدل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم شركة نورد ستريم 2 المساهمة إن "فورتونا" تعمل في الوقت الراهن في المياه الإقليمية الألمانية طبقا للتصريحات المتاحة وطبقا للإعلانات الصادرة من قبل السلطات.

كان المكتب الاتحادي للنقل البحري والهيدروجرافيا (الشبكات المائية) في هامبورج قد أصدر تصريحا باستئناف العمل في المشروع.

ومن المنتظر أن يتم الآن دفن مواسير بطول كيلومترين، وجاء تصريح المكتب على خلفية عدم وجود طيور مائية يتعين حمايتها في المنطقة في الوقت الراهن، وقال المكتب إنه بناء على ذلك فإنه ليس هناك حاجة إلى الانتظار حتى نهاية مايو الجاري للبدء في العمل كما كان مخططا بالأساس.

ومن المتوقع أن يتم وضع المواسير في قاع البحر على أن يتم تجميعها في وقت لاحق حسبما ذكر المكتب، وتقع مسافة الكيلومترين داخل المنطقة الاقتصادية الألمانية.

وأفادت البيانات الصادرة عن شركة نورد ستريم2، بأن السفينة الروسية "اكاديميك تشيرسكي" تواصل أعمال دفن المواسير في المياه الدنماركية في الوقت الراهن.

كان اتحاد حماية الطبيعة في ألمانيا (نابو) والمنظمة الألمانية لحماية البيئة تقدمتا بشكوى للمحكمة ضد تصريح استئناف العمل الذي أصدره المكتب الاتحادي في هامبورج في يناير الماضي بسبب وجود الطيور المائية في المحمية.

وقد سمح المكتب بدفن المواسير في الوقت الحالي نظرا لعدم تواجد الطيور التي تأتي إلى المنطقة لقضاء الفترة الفاصلة بين فقس البيض حتى مرحلة التلقيح التالية.

يشار إلى أن المشروع الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا قد أشرف على الانتهاء حيث لم يعد يتبقى له في المياه الألمانية سوى 9ر13 كيلومترا في أحد خطيه و8ر16 كيلومترا في الخط الآخر، وتعارض الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية المشروع بدعوى التخوف من زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.