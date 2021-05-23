تقارير: مقاتلون مناهضون للانقلاب يقتلون 20 من قوات الأمن في ميانمار

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قتل متمردون معارضون لانقلاب فبراير فى ميانمار نحو 20 من أفراد القوات المسلحة في البلاد ، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام محلية.

وقتل عناصر القوات الامنية اليوم الاحد في بلدة مو باي الجنوبية قرب الحدود بين ولايتي شان وكاية حيث نجح مقاتلو المقاومة في معارك للسيطرة على مركز للشرطة.

وأفاد موقعان إخباريان بمقتل حوالي 20 جنديًا من قوات المجلس العسكري وتعرض أربعة من ضباط الشرطة للأسر، وفقًا لمصادرهما على الأرض.

وتشتبك قوات المجلس العسكري الحاكم مع الجماعات العرقية المسلحة وقوات الدفاع الشعبي التي تشكلت في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالقيادة المدنية في ميانمار.

وانخرط الحكام الجدد في حملة دموية ضد المتظاهرين، فضلاً عن اتخاذ خطوات أخرى لإسكات المعارضين.

ووفقًا لاتحاد المعلمين في ميانمار، أوقف المجلس العسكري أكثر من 125900 مدرس عن العمل لأنهم رفضوا العمل في ظل النظام العسكري.

وفي الجامعات، تردد أن نحو 19500 موظف قد تضرروا.