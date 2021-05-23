 وفد برلماني بيلاروسي يستجيب لدعوة البرلمان السوري لمتابعة الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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وفد برلماني بيلاروسي يستجيب لدعوة البرلمان السوري لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 10:30 ص

شكل مجلس النواب في جمهورية بيلاروس وفداً يضم عدداً من أعضاء البرلمان والمختصين في الشأن الانتخابي للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية في سوريا والتي تجري في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

 

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا".. مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يصل الوفد البيلاروسي إلى دمشق، اليوم الأحد؛ استعداداً لتنفيذ المهمة التي تم تكليفه بها لمتابعة مجريات الانتخابات.

 

وأوضحت "سانا" أن ذلك جاء استجابة لدعوة من مجلس الشعب السوري، الذي وجه قبل نهاية الشهر الماضي دعوة إلى رؤساء عدد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ومنها مجلس النواب في جمهورية بيلاروس، لإرسال ممثلين عنها من أعضاء هذه البرلمانات ومن المختصين في الشأن الانتخابي لمتابعة الانتخابات.

 


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