أسامة ربيع: 15% زيادة في دخل قناة السويس خلال أبريل مقارنة بنظيره في 2020

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، موضحًا أن عدد السفن المارة بالقناة خلال شهر أبريل عام 2020 بلغ 1731، بينما عدد السفن المارة خلال أبريل 2021 وصل إلى 1814، بزيادة 4.8%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن العائد بالدولار خلال شهر أبريل عام 2020 بلغ 486 مليون دولار، بينما في أبريل 2021 وصل إلى 551 مليون دولار بزيادة 15%.

وأوضح أنه تم تقديم الوقود والمواد الغذائية لكل السفن العالقة بالممر الملاحي أثناء أزمة السفينة الجانحة، إضافة إلى منحها تخفيضات كتعويض عن التأخر في العبور، مشيرًا إلى طلب جميع السفن العالقة التعويض ماعدا ما يقرب من 70 سفينة فقط.