استطلاع: ارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون خلال الشهر الجاري

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أظهر استطلاع أجرته المؤسسة الفرنسية للرأي العام لصالح صحيفة لو جورنال دي ديمانش الفرنسية أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ارتفعت بواقع ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 40% خلال شهر مايو الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع شعبية ماكرون تحقق في الوقت الذي تم فيه تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

كما ارتفعت شعبية رئيس الوزراء جان كاستيكس بواقع أربع نقاط مئوية لتصل إلى 38% بعدما سجلت في أبريل الماضي 34%.

وشمل الاستطلاع 1928 شخصا، وتم إجراؤه هاتفيا و عبر شبكة الانترنت في الفترة من 12 حتى 20 مايو الجاري.