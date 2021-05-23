أكد الفنان محمد هنيدي أن كل من يعمل في الكوميديا تعلم كثيرًا من الفنان الراحل سمير غانم، مشددًا على أن وفاته أحزنت الجميع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء السبت، إنّ سمير غانم مثّل مدرسة في فن الكوميديا، وكان مخلصًا في عمله وحريصًا على إسعاد كافة المشاهدين".

وأضاف أن الفنان الراحل كان "معلم فن" وبالأخص على خشبة المسرح، مؤكدًا أنه تعلم منه الارتجال، معقبا: "كان دايما يقولي ارتجل.. هو كان بيكون فكرة ويفضل يضحّك من خلالها فترة أمام الجمهور".

وأشار هنيدي إلى أن غانم كان له حضور كبير منذ إطلالته الأولى أمام الكاميرا، واصفًا إياه بأنه فنان شامل، قدم أعمالًا تنوعت بين التمثيل والغناء والرقص، فضلًا عن تفوقه في مجال الفوازير.

وأوضح هنيدي أن هناك حزنًا كبيرًا على وفاة سمير غانم لأنه كان يتمتع بخلق رفيع، ويحرص على مساندة زملائه الفنانين، على مدار الوقت.

وكشف هنيدي عن مكالمات كانت تجمعه بسمير غانم بعد الأعمال الفنية التي يقدمها، قائلًا: "الحوار كان لطيفًا للغاية، هو كان فرحان بيا جدًا"، مشيرًا إلى أنّ مجرد الجلوس مع سمير غانم أمر مفيد للغاية.

وتوفي الفنان القدير سمير غانم أمس الجمعة، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي.

وأمتع سمير غانم، الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.



