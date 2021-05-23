وزير الشباب والرياضة الروسي يزور مجمع الأديان

استقبلت منطقة مجمع الأديان، مساء اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونظيره الروسي وأوليج ماتيتسين، حيث قاما بجولة سياحية شملت الكنيسة المعلقة، وجامع عمرو بن العاص، وكنيسة أبي سرجة.

واصطحبهم خلال الزيارة الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والذي شرح تاريخ المنطقة وما تم بها من أعمال الترميم والتطوير.

وخلال الزيارة، أعرب الوزير الروسي، عن إعجابه الشديد بالمنطقة التي تعبر عن تسامح الأديان عبر حضارات مصر العريقة، معربا عن شغفه الشديد واهتمامه بالحضارة المصرية وآثارها.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة جاءت على هامش زيارة وزير الشباب والرياضة الروسي للقاهرة.