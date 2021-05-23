قال اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن هناك 3 أنواع رئيسية للسلاحف في مصر هي: المصرية واليونانية والسودانية، منوهًا إلى أن النوعين الأول والثاني معرضان للانقراض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الأحد، أن عدد السلاحف المصرية يصل إلى 250 الآن، مشيرًا إلى أن متوسط أعمارها في حدود 25 عامًا.

وذكر أن عدد السلاحف اليونانية يصل إلى 150 في مصر، قائلًا إن التفرقة ما بين النوع المصري واليوناني يعتمد على تقسيم الظهر، وخاصة أن حجم النوعين ليس كبيرًا.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالزراعة، أن أعمار السلاحف السودانية تصل إلى 200 عام، لافتًا إلى أن حجمها كبير مقارنة بالنوعين المصري واليوناني.

وأرجع انقراض السلاحف إلى عمليات الصيد الجائر والتهريب والتجارة غير المشروعة على مستوى العالم، إضافة إلى مظاهر التحضر والامتداد العمراني التي تجور على المبايت الطبيعية الخاصة بتلك الكائنات ويؤثر على تكاثرها.

ولفت إلى أن حدائق الحيوان لها دور في الحفاظ على الأنواع، متابعًا: «العديد من الحيوانات مهددة بالانقراض ونزيد قطعانها بشكل ملحوظ في الحدائق الإقليمية وهناك خطة لإكثار السلاحف، ومبادرة من وزارة البيئة بإطلاق الأنواع التي تشهد زيادة كبيرة في المحميات مرة أخرى».

ويحل اليوم الأحد الموافق 23 مايو، اليوم العالمي للسلحفاة؛ والذي يستهدف نشر التوعية حول تربيتها والحفاظ عليها وحماية بعضها من الانقراض.

ويُحتفل بذلك اليوم منذ عام 2000، وهو اليوم الذي أنشأته منظمة «ATR» الأمريكية؛ نتيجة لتعرض بعض أنواع السلاحف إلى الانقراض بسبب مضايقات الإنسان لها في العيش على سطح الأرض.