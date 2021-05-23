تموين الأقصر: توريد 151 ألف طن قمح حتى أمس

قال تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى أمس السبت، 22 مايو الجاري هو 15125.939 طن قمح بنسبة 44.5% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه يوجد بمركز أرمنت صومعة بسعة 1000 طن وشونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا بنكر بسعة 23000 طن و1 شونة بسعة 5000 طن؛ يصبح إجمالي السعة التخزينية 34 ألف طن.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزيني وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.