محافظ الإسكندرية: خصصنا 7 شواطئ برسم دخول 5 جنيهات فقط

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن قرار إعادة فتح الشواطئ العامة أسعد جميع سكان محافظة الإسكندرية، موضحًا أن ما زاد ساعدتهم أكثر هو افتتاح شاطئ المندرة المجاني، والذي سيتم الدخول له فقط بالبطاقة الشخصية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أنه تم تخصيص 7 شواطئ برسم دخول 5 جنيهات فقط، مع توفير شمسية وكرسي وباقي الكراسي بجنيه فقط للواحد.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية على الـ 66 شاطئًا الموجودة بالإسكندرية، من إجراء قياس درجة الحرارة عند باب الدخول للشاطئ، مع التزام المواطنين بارتداء الكمامات على الشاطئ، وتطهير دورات المياه، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي بين كل شمسية بحيث تكون المسافة بينها 4 أمتار.

وأكد التزام جميع مستأجري الشواطئ، لافتًا إلى فرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على الشاطئ غير الملتزم بالإجراءات الاحترازية، فضلًا عن إلغاء التعاقد معه.

وذكر أنه تم توفير سيارات إسعاف تابعة للمحافظة مزودة بالعلاجات الأولية وتوعية المواطنين بوضه العلامات الإرشادية ولوحات للتعليمات عند باب الدخول للشاطئ، معلقًا على الشواطئ التي شهدت وقائع غرق السنوات الماضية، أن شاطئ النخيل لايزال مغلقًا بقرار من النيابة العامة.

وأوضح أن شاطئ النخيل تشرف عليه جمعية 6 أكتوبر بوضع حواجز للامواج التي أثرت على المواطنين ومنعت غرقهم، مؤكدًا انتظام العمل بشواطئي المعمورة والمنتزهة، وخضوعهما لأعمال التطوير وإعادة الإعمار.