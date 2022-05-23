أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، اليوم عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة "بروج" المشتركة للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عند 45. 2 درهم للسهم.

ومن شأن هذا التسعير أن يجعل القيمة السوقية للشركة 6. 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، لتصبح أكبر إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإطلاق.

وتم تحديد سعر الاكتتاب من قبل "أدنوك" و"بورياليس" بصفتهما المساهمين البائعين، عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسميا اليوم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي دليل واضح على دعم عملية الطرح ومؤشر قوي آخر على الطلب من المستثمرين، أبرم المساهمون البائعون والشركة اتفاقيات استثمار رئيسية مع "الشركة العالمية القابضة" و"مجموعة ملتيبلاي" و"ألفا ظبي القابضة" و"القابضة" و"صندوق أبوظبي للتقاعد" و"جهاز الإمارات للاستثمار" و"مجموعة "أداني" من الهند.

وتمتلك بروج ملفا ماليا قويا، حيث بلغت عائداتها السنوية 5.5 مليار دولار أمريكي عام 2021 .

وكانت أدنوك وبورياليس أعلنتا الأسبوع الماضي عزمهما طرح حصة 10% من أسهم شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج بي إل سي" للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.