الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية يتحدث لـ«الشروق» عن طه حسين وسلسلة «عيون الشعر العربي» ومشروع «كلمة للترجمة»

عبر مسيرة مهنية ثرية، وممتدَّة، ارتبط اسم الدكتور على بن تميم ــ رئيس مركز أبوظبى للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب ــ بعددٍ من المبادرات الإعلاميَّة والثقافية البارزة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووسط حالة الترقب الواسعة لانطلاق الدورة الحادية والثلاثين لمعرض أبوظبى الدولى للكتاب، والذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر حتى 29 مايو الحالى، والذى ينظمه مركز أبوظبى للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة فى أبوظبى؛ نطوِّف فى الحوار التالى مع الدكتور على بن تميم حول خطط ومشاريع المركز كما نقف على رأيه فى عدد من القضايا الثقافية والفكرية.



وإلى النص الكامل للحوار عبر الرابطين التاليين:



الدكتور على بن تميم: الدورة الـ31 من «أبوظبى الدولى للكتاب» هى الأكبر كمًّا ونوعًا فى تاريخ المعرض (1-2)



الدكتور علي بن تميم: تحديات اللغة العربية تختلف من بلد لآخر ويجب مواجهة ذلك بتبادل الرؤى والأفكار (2-2)



