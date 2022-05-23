نصار: لا صحة لرحيل خالد جلال عن البنك لتدريب المنتخب الأوليمبي

قال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، إن فريقه استفاد من أخطاء الموسم الماضي بتدعيم الفريق في جميع صفوفه، فضلًا عن استقرار الجهاز الفني منذ عام ونصف العام، بخلاف الطموح الذي يعيشه اللاعبين للظهور بأفضل صورة خلال مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف نصار خلال مداخلة هاتفية، أن الحديث عن تعيين خالد جلال مدرب الفريق مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي، مجرد كلام لم يرتقي إلى القرار الرسمي، مشددًا أنه تحدث مع المدرب الذي أكد له أنه لا صحة لهذه الأحاديث.

وشدد رئيس البنك الأهلي، أن ناديه لن يتأخر على المنتخبات الوطنية، حال طلبها المدرب، خاصة وأن فريقه يعمل لصالح منتخب مصر بمختلف أعماره السنية، مؤكدًا سعادته بما يقدمه الفريق خلال مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

وواصل حديثه، أنه راضٍ عن نتيجة الفريق أمام الإسماعيلي، والتي انتهت بهدفين لمثلهما، خاصة وأن المباراة أقيمت بالإسماعيلية وسط حضور جماهيري كبير، إلا أن إصرار لاعبيه على عدم الهزيمة حول التأخر إلى تعادل قاتل.

واختتم تصريحاته، بتمنياته تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي من حقه طلب إعادة مباراته أمام البنك الأهلي، لإلغاء هدف صحيح من وجهة نظره، مضيفًا «الهدف من بدايته كان باطلًا وبالتالي قرار الحكم بالعودة إلى الفار وإلغاء الهدف صحيحًا».