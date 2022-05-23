محافظ جنوب سيناء: معاينة التجمعات التنموية برأس سدر تمهيدا لتسليمها للمستحقين

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم تشكيل لجنة لاستلام التجمعات التنموية التي جرى إنشاؤها بمدينة رأس سدر بتجمعات تجمع السحيمي، وأبوجعدة، والريينة، والنهايات، والتأكد من توافر كل الإمكانيات بها، ومطابقتها للمواصفات والشروط المحددة، وذلك تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها خلال الفترة المقبلة، بواقع منزل و5 أفدنة لكل مواطن.

وأكد، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الإثنين، أن اللجنة تضم كلًا من اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة رئيسًا للجنة، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير عام التعمير، ومدير عام الأوقاف، ومدير عام الشباب والرياضة، ومدير عام الصحة، ومدير الإدارة الهندسية، وممثل عن إدارة المياه، وممثل عن الإدارة العسكرية.

وأشار إلى أن أعمال التسليم للمواطنين المستحقين تجري عقب تسلم المحافظة الموافقات الصادرة من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى أن هذه التجمعات متكاملة المرافق والأنشطة التنموية لكونها تضم أراضى زراعية مجهزة، منزلا لكل مواطن، مسجدًا، مدرسة تعليم أساسي، ملعبا رياضيا، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية.

وأوضح أنه سبق الإعلان عن طرح 7 تجمعات تنموية سكنية زراعية بمحافظة جنوب سيناء، خلال أكتوبر الماضي، وتم التقديم عليهم إلكترونيًا، بواقع تجمعين بمدينة طور سيناء في أودية أسيلا، وسهل القاع، وتجمع بمدينة سانت كاترين، و4 تجمعات بمدينة رأس سدر بمناطق السحيمي، وأبوجعدة، والريينة، والنهايات.

وأضاف أنه تم وضع جدول زمني لقيام اللجنة المعنية بالاستلام الابتدائي لهذه التجمعات، للتأكد من توافر كل الخدمات بها قبل تسليمها للمواطنين.