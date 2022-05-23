 الإمارات والتشيك تبحثان تعزيز علاقات التعاون بالمجال العسكري - بوابة الشروق
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الإمارات والتشيك تبحثان تعزيز علاقات التعاون بالمجال العسكري

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 1:35 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 1:35 م

بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات محمد بن أحمد البواردي، مع سفير التشيك لدى الإمارات بيري سلافيك، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وخاصة الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأكد الجانبان عمق علاقات التعاون بين دولة الإمارات والتشيك في مختلف المجالات خاصة في المجال الدفاعي والعسكري وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.


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