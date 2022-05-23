احتفل لاعبو إي سي ميلان بدرع الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2021 - 2022 مع الجماهير في شوارع مدينة ميلان الإيطالية.

وتُوج بالأمس الأحد فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي، بعد الفوز في مباراة الجولة الأخيرة من المسابقة، على فريق ساسولو، بثلاثة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده لـ 86 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الغريم الإنتر ثاني الترتيب، وبالتالي يحصل على السكوديتو للمرة التاسعة عشر معادلاً رقم الإنتر.

وأضاف ميلان اللقب الـ19 في تاريخه، ليتساوى مع إنتر ميلان خلف يوفينتوس المتربع على صدارة لائحة الشرف برصيد 36 بطولة.

وغاب ميلان عن التتويج خلال السنوات الماضية، حيث توج يوفنتوس بتسع ألقاب متتالية، قبل أن يقطع إنتر السلسلة بالتتويج في الموسم الماضي، ومن ثم الروسونيري في الموسم الحالي.