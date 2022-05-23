زعيمة حزبية بأيرلندا الشمالية تتهم لندن باستغلال بلادها لتحقيق مكاسب من الاتحاد الأوروبي

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قالت زعيمة حزب التحالف لأيرلندا الشمالية، نعومي لونج، إن الحكومة البريطانية استخدمت أيرلندا الشمالية أحيانا كوسيلة لتحقيق مكاسب ما "يضر" بالعلاقات وتفويض السلطة.

ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، قالت لونج لشبكة سكاي نيوز اليوم الأحد: "أدرك انعدام ثقة (الحزب الوحدوي الديمقراطي الموالي لبريطانيا) في الحكومة البريطانية لأنني أراها أحيانا تستغل أيرلندا الشمالية كوسيلة لتحقيق مكاسب من خلال استمرار الشكوى مع أوروبا".

وقالت إنهم "على استعداد لأن يستمروا في أن تكون لديهم هذه الشكوى الثابتة مع الاتحاد الأوروبي، وأن أيرلندا الشمالية أداة مفيدة لهم".

وأضافت: "لكن هذا يضر بشدة علاقات المجتمع والحوكمة الجيدة في أيرلندا الشمالية".

وقالت لونج إن الثقة مطلوبة لتجاوز هذا الجمود بشأن أيرلندا الشمالية.

وقالت: "ما يجب القيام به هو بناء الثقة مع الاتحاد الأوروبي. ونطلب منهم بشكل ضروري نقل حماية السوق الموحدة للمملكة المتحدة بما يسمح لنا الحصول على قناة بلا جمارك أو رسوم للسلع القادمة من بريطانيا لأيرلندا الشمالية والتي لن تذهب لأبعد من ذلك.

وقالت: "لكن من أجل قيامهم بذلك، يحتاجون إلى أن يثقوا في أن الحكومة البريطانية سوف تفعل ما تقول إنها ستقوم به".

وقالت إن "بريكست للأسف تعيد الحدود وخلافاتها إلى جدول الأعمال، وهذا أمر صعب للغاية بالنسبة للوضع الحساس جدا لأيرلندا الشمالية أن تتعامل معه".