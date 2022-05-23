حقوق الإنسان بالنواب: حرية الرأي والتعبير لدينا مرتبطة بالحق في التعليم والصحة والتنمية

قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لا يوجد دولة مثالية في العالم بحقوق الإنسان، لكن أي دولة لها إنجازاتها وتحدياتها في هذا المجال، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة حقوق الإنسان ولديها تحديات تعمل عليها في هذا الإطار.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يعرض عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أنه عند عرض وجهة النظر الحقيقية في البرلمان الأوروبي وما يدور في تقدم بمجال حقوق الإنسان في مصر لاقى قبولا عند من يريدون رؤية الحقيقة، في حين عارض آخرين ممن لديهم توجهات سياسية ضد أي شيء تقوم به مصر.

وتابع: «كان يهمنا أن الأصوات الموضوعية في البرلمان الأوروبي يصل إليها الصورة الحقيقية من تقدم في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعام المجتمع المدني ومد توفيق الأوضاع لمنظمات المجتمع المدني لمدة سنة، بالإضافة إلى الإنجازات في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل مبادرة حياة كريمة، وعرض الصورة وكيف كان شكل الريف والقرى المصري قبل وبعد هذه المبادرة»، مؤكدًا أن هذه الجولة كانت موفقة.

وأوضح أن الموضوعيين في البرلمان الأوروبي كانوا يتلقون الأخبار من مصدر واحد، فالجماعة الإرهابية والمنظمات الممولة من بعض الدول التي لها موقف سياسي من مصر تعرض وجهة نظر محددة ضد كل ما جرى منذ 30 يونيو حتى الآن، وهذه رواية تعتمد على مجموعة من الأكاذيب وتكررها وتتعامل معها على أنها حقيقة، متابعًا: «كان يهمنا أن نعرض الصورة الحقيقية ليقارنوا بينهما، لذا عندما استمعوا إلى الرؤية التي عرضناها تأكدوا من أننا جادين في فتح كلف حقوق الإنسان بشكل به رؤية سياسية شاملة.. إحنا معندناش حاجة نخبيها، اه إحنا عندنا تحديات لكن بنواجهها».

وواصل: «نسير في شكل متوازن بملف حقوق الإنسان، بأن حرية الرأي والتعبير لدينا مرتبطة بالحق في التعليم والصحة والتنمية، نسير في الحقوق المدنية والسياسية بالتوازي مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولا يمكن الفصل بينهما».

وكان قد عقد وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وعضوية محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، ونانسي نعيم ومحمود عصام، سلسلة من الاجتماعات يوم الثلاثاء الموافق 10 من مايو الجاري بمقر البرلمان الأوروبي.

واستعرض الوفد خلال اللقاءات الإنجازات التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مقاربة شاملة لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ، كما تناول الوفد المبادرة الرئاسية الأخيرة الخاصة بإطلاق حوار سياسي شامل، فضلا عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح مجموعة من الشباب.

https://youtu.be/so6AXAtfd2k