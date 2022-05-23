الأوقاف: 5 مجالس إفتاء و9 مجالس إقراء جديدة للواعظات

اعلنت وزارة الأوقاف، اعتماد خمسة مجالس إفتاء، وتسعة مجالس إقراء جديدة للواعظات بين المغرب والعشاء يوم السبت من كل أسبوع.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي ضوء ردود الفعل الإيجابية لمجالس الإفتاء والإقراء التي عقدتها الواعظات والمطالبة المجتمعية بالتوسع فيها.

وتتضمن المجالس التالي:

أولاً: مجالس الإفتاء على النحو التالي:

1 - منى عبد العظيم السيد - القاهرة - منشية البكري- مصر الجديدة

2 - ولاء مصطفى بكر البطة - الدقهلية - الشيخ حسانين - ميدان الشيخ حسانين- المنصورة

3 - فيروز حسين مصطفى - الغربية - عبد الحي باشا- المحلة

4 - صفاء إبراهيم محمد آمال عبد الغني - المنيا - الفولي - أبو بكر الصديق- الحي الأول

5 - تيسير محمد الفتوح - المنوفية - أبو المكارم- شبين الكوم

ثانيًا: مجالس إقراء الواعظات على النحو التالي:

1 - سحر رءوف صبري فريد ناجي - المصطفى - التجمع الخامس مديرية أوقاف القاهرة

2 - صفاء مصطفى عبدالغني - الهداية - الرحاب مديرية أوقاف القاهرة

3 - سحر أحمد نعيم - عمر بن الخطاب - شبرا مديرية أوقاف القاهرة

4 - مريم محمد فؤاد بازرعة - المسجد الجامع - الشروق مديرية أوقاف القاهرة

5 - نائلة يوسف - الإيمان - الشويفات القاهرة الجديدة مديرية أوقاف القاهرة

6 - لمياء محمد حسني بشارة - الصديق - شيراتون مديرية أوقاف القاهرة

7 - تقوى مجدي محمد علي - أبو عطوة - مديرية أوقاف الاسماعيلية

8 - أسماء عبدالمجيد عبدالرحيم - التحرير - مديرية أوقاف قنا

9 - منال علي محمد محمود - البخاري - السيوف مديرية أوقاف الاسكندرية