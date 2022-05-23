قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أقصى قدرات إنتاجية كانت متاحة خلال عام 2014 بلغت حوالي 24 ألف ميجا وات من كل المصادر، منوهًا بأن أقصى أحمال وصلت إليها مصر خلال الصيف الماضي بلغت حوالي 34 ألف ميجا وات، بالإضافة إلى احتياطي يصل إلى حوالي 12 ألف ميجا وات.



وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أنه من المهم توصيل الكهرباء بجودة عالية دون تذبذب كما هو من المهم وجود كهرباء، متابعًا: «أهالينا في الصعيد كانوا بيقولوا لنا إحنا أول مرة من زمان نقدر نستمتع بالتكييف عندنا في البلد، لأن الكهرباء مكنتش تقدر تقوم الأجهزة الموجودة».



وأكد أن منظومة توزيع الكهرباء تعتمد على وحدات الإنتاج الأكثر كفاءة، مضيفًا أن هناك انخفاضًا في معدلات استهلاك الوقود نتيجة تنفيذ برامج الصيانة الموجودة وبالتالي الحفاظ على أصول الدولة.