 الكهرباء: نسعى لتوصيل التيار بجودة عالية.. أهالينا في الصعيد بيقولوا لنا أول مرة نستمتع بالتكييف من زمان - بوابة الشروق
الإثنين 23 مايو 2022 10:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

الكهرباء: نسعى لتوصيل التيار بجودة عالية.. أهالينا في الصعيد بيقولوا لنا أول مرة نستمتع بالتكييف من زمان

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:12 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:12 م
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أقصى قدرات إنتاجية كانت متاحة خلال عام 2014 بلغت حوالي 24 ألف ميجا وات من كل المصادر، منوهًا بأن أقصى أحمال وصلت إليها مصر خلال الصيف الماضي بلغت حوالي 34 ألف ميجا وات، بالإضافة إلى احتياطي يصل إلى حوالي 12 ألف ميجا وات.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أنه من المهم توصيل الكهرباء بجودة عالية دون تذبذب كما هو من المهم وجود كهرباء، متابعًا: «أهالينا في الصعيد كانوا بيقولوا لنا إحنا أول مرة من زمان نقدر نستمتع بالتكييف عندنا في البلد، لأن الكهرباء مكنتش تقدر تقوم الأجهزة الموجودة».

وأكد أن منظومة توزيع الكهرباء تعتمد على وحدات الإنتاج الأكثر كفاءة، مضيفًا أن هناك انخفاضًا في معدلات استهلاك الوقود نتيجة تنفيذ برامج الصيانة الموجودة وبالتالي الحفاظ على أصول الدولة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك