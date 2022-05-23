قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إن الولايات المتحدة تملك حالياً حوالي 102 ألف جندي متمركزين في منطقة العمليات الأوروبية، بزيادة تُقدّر بنسبة 30% مقارنة بفترة ما قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح ميلي -في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين- أن جيش الولايات المتحدة كان لديه حوالي 78 ألف جندي في المنطقة التي تشملها القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (EUCOM) مكونة من القوات البرية والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية والقوات الفضائية.

وأضاف المسئول الأمريكي: "في غضون أشهر قليلة، عززنا ذلك بأكثر من 30%، ليصبح العدد الإجمالي في الوقت الراهن 102 ألف جندي".