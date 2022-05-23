شرطة أبوظبي: مقتل شخصين وإصابة 120 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم الاثنين، مقتل شخصين، وإصابة 120 آخرين، جراء انفجار اسطوانة غاز في مطعم بمنطقة الخالدية بالعاصمة الإماراتية.

وأكدت شرطة أبوظبي عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مع وجود أضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات ولازالت الفرق المختصه بالموقع تستكمل مهامها.

وذكرت الشرطة أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن الانفجار.

وأشارت شرطة أبوظبي إلى أنه تم إخلاء 4 بنايات سكنية من جميع السكان بسلامة، نتيجة تأثر بعض واجهاتها من جراء الانفجار، وجار العمل على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الإنتهاء من تأمين البنايات بشكل كامل.