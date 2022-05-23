السيد البدوي: رفضت عرضين من مرسي لتولي منصب نائب ومساعد رئيس الجمهورية

قال: اشتكيت له من تهديد شاب إخواني لوزير الداخلية قالي كلم المرشد



قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، إنه رفض عرضين من الرئيس المعزول محمد مرسي (متوفى) أحدهما لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، والآخر منصب مساعد الرئيس.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن جماعة الإخوان ظلمت محمد مرسي، مؤكّدًا أن مسلسل الاختيار 3 كان أمينًا في توثيقه للأحداث في تلك الفترة.

وتابع: «مرسي قالي أنا عاوزك معايا زي ما إنت عاوز سواء نائب رئيس أو غيره.. قلتله أنا عاهدت نفسي ألا أكون مسؤولًا في أي مرحلة من المرحلة وأنّي مكتفٍ برئاستي لحزب الوفد لكني موجود في أي شيء فيه خير لمصر سواء استشارة أو رأي».

وتحدث البدوي، عما أسماه لقاء الفخ، قائلًا: "قابلت مرسي في حضور أبو العلا ماضي وباكينام الشرقاوي.. قتله هل ينفع أحد شباب الإخوان يهد وزير الداخلية أحمد جمال الدين (آنذاك) خلال زيارته للإسكندرية ويقوله إذا لم تلتزم بما نقوله سنعزلك.. قالي ما المرشد صاحبك كلمه».

وأكمل: «(خلال اللقاء نفسه) عرض عليا أكون مساعد رئيس الجمهورية وإنه يعين ليا 20 عضوا من حزب الوفد في مجلس الشورى (لم يعد قائما) قلتله إحنا عندنا 15 عضوا، ولا عاوز نواب ولا منصب، أنا عاوز بس تلتزم وتشارك معانا في حوار جبهة الإنقاذ».

وأشار إلى أنّ هذه المقابلة كانت ثورة 30 يونيو بسبعة أشهر، وكانت تحديدًا عقب إصدار الإعلان الدستوري.