العراق: مقتل 150 قياديا داعشيا منذ بداية العام الجاري

كشف قائد القوة الجوية العراقية الفريق شهاب جاهد علي، عن مقتل 150 قياديا داعشيا منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال الضربات الجوية التي تستهدف ملاحقة والقضاء على العناصر الإرهابية في البلاد.

وقال جاهد في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الاثنين، إن "القوات الجوية تشن ضربات ناجحة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة أسهمت في إلحاق خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين، وأسفرت أيضا عن مقتل أكثر من 150 قياديا داعشيا منذ بداية العام الحالي".

وأشار إلى مقتل الناطق الرسمي باسم تنظيم داعش الإرهابي، في غرب نينوى في ضربة جوية شمالي العراق، مؤكدا الاستمرار في ملاحقة والقضاء على جميع العناصر الإرهابية لبسط الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وكانت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين خلال عمليات أمنية في محافظة كركوك والعاصمة بغداد.

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.