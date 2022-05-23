تشبيه مشروع قانون بريطاني لقمع الاحتجاجات بمثيل له استخدمه بوتين

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شبه نواب المعارضة خطط الحكومة البريطانية لقمع الاحتجاجات التي تخل بالنظام العام، بتلك التي استخدمها النظام الروسي القمعي لفلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه أثناء مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون النظام العام، قال أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي إن القانون المقترح "يحمل أوجه تشابه صارخ" بالاجراءات في روسيا وبيلاروس.

وقال أحد نواب حزب العمال إن الاجراءات في مشروع القانون "تفوق قوانين فلاديمير بوتين بشأن التجمع".

ويشمل مشروع القانون إجراءات كان مجلس اللوردات عمل على عرقلتها في السابق، عندما حاولت الحكومة تضمينها في مشروع قانون خاص بالشرطة والجريمة والإحكام والمحاكم.