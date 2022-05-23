إحالة 60 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية المنفذة على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق، وأسفرت عن تحرير 60 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر المحافظ، إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.