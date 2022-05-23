 بعد 15 عاما.. ستاربكس تعلن انسحابها الكامل من روسيا - بوابة الشروق
الإثنين 23 مايو 2022 10:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

بعد 15 عاما.. ستاربكس تعلن انسحابها الكامل من روسيا

ستاربكس
ستاربكس
نيويورك (د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:17 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:17 م

أعلنت شركة ستاربكس، أكبر سلسلة مقاهي في العالم من مقرها الرئيسي في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية اليوم الاثنين، انسحابها بالكامل من روسيا بعد 15 عاما من ممارسة أنشطتها التجارية هناك.

وقالت ستاربكس إنها ستعلق "جميع الأنشطة التجارية في روسيا، ومن بينها شحن منتجات ستاربكس"، وإنه لن يكون هناك وجود لعلامتها التجارية.

وكتب كيفن جونسون على الموقع الإلكتروني للشركة:" كما قلت يوم الجمعة ، إننا ندين الهجمات المروعة الروسية ضد أوكرانيا وإن قلوبنا مع جميع من تأثروا بسبب ذلك"

يشار إلى أن الشركة حظرت جميع الأنشطة التجارية في روسيا في أوائل مارس الماضي. وهي ممثلة في روسيا منذ عام 2007 وحتى وقت قريب كان لديها 130 فرعا يعمل بها نحو 2000 موظف.

وقالت ستاربكس إنها ستستمر في دفع أجور الموظفين لمدة ستة أشهر ومساعدتهم في العثور على وظائف جديدة. ولم تكشف عن أية تفاصيل عن الجدول الزمني لهذه الخطوة أو التفاصيل المالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك