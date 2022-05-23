الحركة الجوية في مطار الكويت تعود لطبيعتها

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل طبيعي في تمام الساعة 5:50 مساء (بالتوقيت المحلي لدولة الكويت)، بعد أن توقفت لمدة ساعتين ونصف؛ بسبب سوء الاحوال الجوية التي تشهدها البلاد.



وبحسب ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية، مساء الاثنين، تم إعادة جدولة مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة من البلاد.



وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاثة «الشويخ – الشعيبة - الدوحة»؛ نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.



وقال الناطق الرسمي م. عيسى الملا لـ«القبس»، إن سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر، مضيفاً أنه حرصاً على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها، قررت المؤسسة إيقاف حركة الملاحة على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية.