مقتل 6 مزارعين برصاص عناصر داعش في كركوك بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل 6 مزارعين، في عمل إرهابي نفذته عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن عملا إرهابيا يبين خسة ودناءة عصابات داعش الإرهابية التي أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك، مما أدى إلى استشهاد 6 من المواطنين أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة و3 عجلات ومساحة من المزروعات.

وأضافت الخلية أن قطعاتنا الأمنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر الإرهابية التي سيكون مصيرها الموت أو خلف القضبان عن قريب.

يشار إلى أن تنظيم داعش لا يزال نشطا في العراق رغم إعلان الحكومة في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريا.